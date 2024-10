'Dankzij jullie is mijn dochter er nog': Evelien helpt mensen die zelfmoord willen plegen

Per dag zo'n vijfhonderd belletjes en chatgesprekken met mensen die geen uitweg meer zien. Hulplijn 113 Zelfmoordpreventie is er om te zorgen dat niemand eenzaam en radeloos overlijdt door zelfmoord te plegen. De organisatie bestaat deze maand 15 jaar. Evelien van Goor werkt er bijna al die tijd al en weet als geen ander hoe het is om mensen te helpen die zelfmoord willen plegen.

Toen Evelien vijftien jaar geleden in aanraking kwam met de organisatie, had ze twijfels. "Toen ik de vacature voorbij zag komen dacht ik, wil ik dat wel? De hele dag bezig zijn met zelfmoord." Toen zette ze de stap naar een sollicitatiegesprek. "Ik liep echt met een lach naar buiten en heb mijn vaste baan opgezegd om hier te gaan werken", vertelt Evelien.

Zwaar, maar dankbaar werk

Het is niet niks om zulke gesprekken te voeren, weet Evelien. Zij en haar collega's besteden veel aandacht aan hun eigen mentale gezondheid. "We praten veel met elkaar. We gaan ook wel eens naar buiten om even te praten na een zwaar gesprek", vertelt ze. "Het is ook heel belangrijk om elkaar in de gaten te blijven houden."

Naast dat het volgens Evelien "best heftig" werk is, is het ook "dankbaar werk": "Helemaal als je hoort dat mensen opgelucht zijn na een gesprek", zegt ze. "En laatst sprak een moeder mij aan en die zei: 'Dankzij jullie is mijn dochter er nog.'"

De medewerkers van 113 horen nooit als een cliënt toch sterft. "Ik kwam er laatst via een forum toch achter dat iemand waarmee ik veel heb gepraat is overleden, dat doet me dan veel."

Op bovenstaande video zie je het hele verhaal van Evelien.