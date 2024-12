Dorpen lopen uit en stoet van 160 vrachtwagens voor overleden Appie (11): 'Hij kijkt van boven mee'

Appie uit Stroobos, pas 11 jaar oud, overleed deze week aan een epileptische aanval. Zaterdag werd hij op bijzondere wijze herdacht: een stoet van ruim 160 vrachtwagens reed een ereparade om hem te eren. "Hij zou tranen in zijn ogen hebben, hij zou het echt heel mooi vinden", zegt zijn zus Eline.

Appie was gek op vrachtwagens. Zijn droom was om vrachtwagenchauffeur te worden. "En zijn eerste biertje zou hij met de buurman drinken", vertelt zijn moeder Trientje Bijlsma aan de keukentafel. Achter haar staat een foto van Appie op het strand van Ameland. "Hij stond hier vaak bij de weg en deed dan een teken dat de chauffeurs moesten toeteren."

Ereparade door Appies wereld

De stoet vertrok zaterdag om 09.00 uur vanuit Stroobos. De vrachtwagens reden langs plekken die belangrijk waren in Appies leven: zijn school in Drachten en de zorgboerderij in Harkema. Twee uur later keerde de stoet terug in Stroobos, waar de kist van Appie werd vervoerd op de vrachtwagen die hij zelf het mooist vond.

Voor Appies familie was het een troostrijke dag. "Hij zou het prachtig hebben gevonden," zegt Eline. "Vooral die toeter van 'Baby Shark', daar hield hij zo van. Dit was echt een eigen truckshow voor Appie." Later op de dag werd afscheid van hem genomen in Gerkesklooster.

"Hij kijkt van boven mee"

De familie gelooft dat Appie niks van de bijzondere dag hoeft te missen. "Hij kijkt van boven mee," zeggen ze.