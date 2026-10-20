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Jan vlak na overlijden vrouw bestolen van dierbare sieraden

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 12:08

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Slechts drie weken nadat Jan zijn vrouw verloor, werd hij slachtoffer van dieven. Ze gingen er onder meer vandoor met sieraden van zijn overleden vrouw en contant geld. De impact op Jan is enorm. Inmiddels zet hij zich in om andere ouderen te waarschuwen voor dit soort praktijken.

Op 15 januari 2025 overleed de vrouw van Jan. Drie weken later sloegen de dieven toe. Midden in de nacht werd Jan gebeld door iemand die zich voordeed als rechercheur en zogenaamd buurtonderzoek deed. Tijdens dat gesprek vertelde Jan dat hij de volgende dag niet thuis zou zijn. De dieven maakten daar misbruik van en sloegen toe tijdens zijn afwezigheid.

Dierbare sieraden verdwenen

"Bij mij ging het om sieraden van mijn overleden vrouw en cash geld", vertelt Jan aan Hart van Nederland. De diefstal komt extra hard aan, omdat hij zijn vrouw nog maar kort daarvoor had verloren.

Inmiddels probeert Jan te voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Samen met de politie bezoekt hij regelmatig verzorgingshuizen om ouderen te waarschuwen voor oplichting en nepagenten.

Hardere aanpak

Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten wil een hardere aanpak. Hij pleit voor nieuwe gemeentelijke regels waarmee nepagenten en bankhelpdeskfraudeurs al kunnen worden aangepakt voordat ze slachtoffers maken. Gemeenten zouden bijvoorbeeld een gebiedsverbod of dwangsom kunnen opleggen.

In de video hierboven vertelt Jan hoe de dieven toesloegen, wat de diefstal met hem heeft gedaan en waarom hij nu andere ouderen waarschuwt.

Door Redactie Hart van Nederland

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