Verdachte nepagent (19) opgepakt na buitmaken 35.000 euro bij vrouw (76)

Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. De verdachte zou zich hebben voorgedaan als agent en 35.000 euro aan contant geld hebben meegenomen. Het slachtoffer had het geld gespaard voor haar kinderen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De vrouw werd op donderdag 23 juli anoniem gebeld door iemand die zich voordeed als agent. De beller vertelde dat ze eerder op straat zou zijn achtervolgd en vroeg haar ramen en deuren te sluiten. Ook kreeg ze te horen dat de politie later spullen bij haar zou komen ophalen.

Even later stond volgens de politie de verdachte voor haar deur. Hij zei dat hij van de politie was en vroeg de vrouw om al haar spaargeld. Ze gaf hem vervolgens 35.000 euro mee. De verdachte werd duidelijk vastgelegd op camerabeelden.

Hart van Nederland spreekt regelmatig slachtoffers van nepagenten. Zo werd bij Jan de trouwring van zijn overleden vrouw gestolen. Zijn aangrijpende verhaal zie je in de bovenstaande video:

Aangehouden door herkenbare beelden te delen

De politie deelde eerst geblurde beelden van de verdachte en gaf hem twee weken de tijd om zichzelf te melden. Toen hij dat niet deed, werden beelden waarop zijn gezicht herkenbaar was verspreid via de website en sociale media van de politie. Dat leidde volgens de politie uiteindelijk tot zijn aanhouding vrijdag in Deventer.

De 19-jarige zit vast voor verder onderzoek en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter commissaris.

De politie blijft waarschuwen voor nepagenten en adviseert direct 112 te bellen als een vermoedelijke nepagent aan de deur staat, onderweg is of net is langs geweest.