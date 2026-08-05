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Politie jaagt op nepagent die sieraden buitmaakte bij oudere vrouw in Wolvega

Crime

Vandaag, 14:37

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De politie in Friesland is op zoek naar een man die wordt verdacht van het stelen van sieraden van een oudere vrouw aan de Steenwijkerweg in Wolvega. De diefstal gebeurde op maandag 18 mei nadat de vrouw telefonisch was benaderd door iemand die zich voordeed als politieagent. De politie vraagt mensen die de verdachte herkennen of meer weten over de zaak om zich te melden.

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Volgens de politie werd de oudere vrouw rond 19.30 uur gebeld door iemand die zei dat waardevolle spullen uit haar woning veiliggesteld moesten worden. Enkele minuten later stond een man voor de deur. Hij vertelde dat hij de sieraden kwam fotograferen.

De nepagenten misleiden jaarlijks duizenden ouderen, zo ook de moeder van Natasja Breunesse. Nu wil ze anderen waarschuwen niet in de listige babbeltrucs van deze criminelen te trappen. Ze vertelt erover in de bovenstaande video.

Op dat moment pakte de verdachte de sieraden uit de handen van de vrouw en ging ervandoor. Daarbij werd onder meer een trouwring buitgemaakt.

De nepagent nadat hij de oudere vrouw heeft beroofd. Beeld: Politie

De nepagent nadat hij de oudere vrouw heeft beroofd. Beeld: Politie

De verdachte rende volgens de politie weg in de richting van de Heerenveenseweg en de kruising met de Sleeswijklaan. Daarna sloeg hij de Andries Veenstrastraat in.

De verdachte is een licht getinte man van mogelijk 18 tot 25 jaar oud met kort donker haar. Hij droeg een zwarte jas, een blauwgrijze spijkerbroek en lichte sneakers.

Recordaantal meldingen over nepagenten

De politie waarschuwt al langer voor oplichters die zich voordoen als agent. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen van nepagenten binnen. Dat is het hoogste aantal meldingen dat ooit in een halfjaar is geregistreerd. Vorig jaar ontving de politie ongeveer 12.700 meldingen. Daarbij werden meer dan zeshonderd verdachten aangehouden. Sinds 2024 is sprake van een sterke stijging van het aantal meldingen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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