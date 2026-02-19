Volg Hart van Nederland
Politie houdt nepagenten aan in Venlo met gestolen bankpassen op zak

Crime

Vandaag, 09:36 - Update: 2 uur geleden

In Venlo zijn woensdagavond twee nepagenten op heterdaad betrapt. Het gaat om een 28-jarige man uit Almere en een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Beiden zijn aangehouden.

Op het Gelderplein in Venlo kregen agenten woensdag rond 19.30 uur zicht op een verdachte situatie bij een pinautomaat. Na een reeks vreemde handelingen bij de geldautomaat besloten de agenten de mannen te controleren. Dat mondde uit in een korte achtervolging door de binnenstad van Venlo, die eindigde met hun aanhouding.

Nepagenten slaan steeds vaker toe. Duizenden ouderen zijn de dupe. Benieuwd hoe nepagenten slimme babbeltrucs gebruiken? Bekijk hier de video:

Natasja's moeder is nét weduwe en werd keihard opgelicht
Natasja's moeder is nét weduwe en werd keihard opgelicht

Pinpassen

De verdachten bleken in het bezit van bankpassen van anderen. Kort daarna meldde een slachtoffer dat er twee nepagenten aan de deur waren geweest. De bankpassen die de verdachten op zak hadden, bleken van deze melder te zijn.

De bestuurder reed bovendien zonder geldig rijbewijs en was onder invloed van verdovende middelen. De politie onderzoekt de zaak verder.

Door Redactie Hart van Nederland

