Babbeltrucs met nepagenten blijven groot probleem, vooral voor ouderen

Babbeltrucs met nepagenten blijven groot probleem, vooral voor ouderen

Vandaag, 08:57 - Update: 40 minuten geleden

Het aantal incidenten met nepagenten is in 2025 opnieuw toegenomen, maar lijkt na een explosieve groei in eerdere jaren te stabiliseren. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In totaal registreerde de politie 13.000 meldingen van oplichters die zich voordeden als agent. Daarbij werden meer dan 600 verdachten aangehouden. Toch blijft de politie “waarschuwen voor deze vorm van georganiseerde criminaliteit”.

Slachtoffers worden vaak telefonisch of aan de deur benaderd en raken vervolgens waardevolle spullen kwijt. De grootste stijging deed zich een jaar eerder voor. In 2024 steeg het aantal incidenten naar 8.329, tegenover 544 gevallen in 2023. Dat is ongeveer vijftien keer zoveel. In 2024 werden daarnaast 357 verdachten aangehouden.

Wat als het jouw sieraden zijn die straks verdwijnen? Of je spaargeld? Of erger nog: je veiligheid? In de onderstaande video is te zien hoe ouderen training krijgen om niet in babbeltrucs van nepagenten te trappen:

Training om niet in babbeltrucs te trappen voor senioren
2:06

Training om niet in babbeltrucs te trappen voor senioren

Telefoontjes naar noodnummer toegenomen

Om slachtoffers te voorkomen, startte de politie samen met Omroep MAX een campagne om vooral ouderen te waarschuwen voor nepagenten. Daarbij wordt opgeroepen om bij twijfel direct 112 te bellen. Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider Senioren en Veiligheid, ziet dat het aantal telefoontjes naar 112 is toegenomen sinds de campagne. “Mensen bellen als ze vermoeden dat een nepagent hen heeft gebeld of voor de deur staat. Dat hebben we het liefst.”

Door ANP

