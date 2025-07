Ouderen steeds vaker slachtoffer van babbeltruc door nepagenten: 35 keer per dag raak

Ouderen zijn steeds vaker het slachtoffer van babbeltrucs, vooral door criminelen die zich voordoen agenten. De nepagenten proberen op deze manier geld, juwelen en andere kostbare bezittingen te stelen onder het mom van bescherming. In de eerste zes maanden van dit jaar sloegen ze al 6496 keer toe, bijna net zoveel als in heel 2024.

Elke dag registreert de politie zo’n 35 meldingen van deze slinkse babbeltrucs. Criminelen bellen of schrijven eerst, vaak met het dreigende nieuws over inbraken in de buurt. Daarna staan ze aan de deur, zogenaamd als agent, om sieraden, contant geld en zelfs bankpassen met pincode ‘veilig te stellen’.

De nepagenten misleiden jaarlijks duizenden ouderen, zo ook de moeder van Natasja Breunesse. Nu wil ze anderen waarschuwen niet in de listige babbeltrucs van deze criminelen te trappen. Ze vertelt erover in de onderstaande video.

2:18 Natasja's moeder is nét weduwe en werd keihard opgelicht

Door schaamte vaak geen aangifte

“De politie komt nooit aan huis om waardevolle spullen op te halen”, waarschuwt Sybren van der Velden Walda namens de politie. Toch lopen veel ouderen in de val. Uit schaamte blijft aangifte vaak uit, terwijl de schade – emotioneel en financieel – groot is. “Het vertrouwen in de politie krijgt een flinke deuk.”

Juist nu de zomervakantie is begonnen, en veel familieleden weg zijn, zijn ouderen extra kwetsbaar. Daarom start de politie samen met Omroep MAX een landelijke campagne om mensen te waarschuwen. De slogan: "Is het een nepagent, of is het oké? Check het via 112!"

Met de oproep om direct 112 te bellen bij twijfel, hoopt de politie meer daders op heterdaad te kunnen betrappen.

ANP