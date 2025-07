Politie geeft training: zo herken je een nep-agent aan de deur

Wat als het mijn sieraden zijn die straks verdwijnen? Of mijn spaargeld? Of erger nog: mijn veiligheid? In Alphen aan den Rijn kwamen vrijdagmiddag vijftig senioren bijeen die hun zorgen en ervaringen deelden tijdens een speciale bijeenkomst over babbeltrucs door nepagenten. Ze kregen voorlichting van de politie die advies gaf: zo trap je er niet in.

Het aantal babbeltrucs door nepagenten stijgt fors. Alleen al in de eerste helft van 2025 werden 6496 babbeltrucs met nepagenten geregistreerd, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie. "Dagelijks registreren we landelijk zo’n 35 babbeltrucs met nepagenten. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte, dus het werkelijke aantal slachtoffers is nog veel groter", zegt politiewoordvoerder Sybren van der Velden Walda.

De nepagenten gebruiken steeds sluwere trucjes: ze bellen vooraf, laten nepdocumenten zien of dragen (delen van) een uniform. Ze zeggen dat er inbraken zijn geweest en dat de ouderen hun waardevolle spullen ‘veilig’ moeten afgeven. Maar Van der Velden Walda benadrukt: "De politie komt nooit langs om waardevolle spullen zoals sieraden, geld en bankpassen met pincodes op te halen."

Vrijwilliger Henna Tjong-A-Hung weet precies hoe het voelt om slachtoffer te zijn. Ze geeft nu zelf trainingen, maar werd ooit misleid door een babbeltruc. In de video bovenaan vertelt ze haar verhaal.