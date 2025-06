Vrouw (89) bestolen van trouwring en geld met babbeltruc: 'Ze heeft niet meer kunnen slapen'

Een 89-jarige vrouw in het Drentse Hoogeveen is maandagmiddag bestolen van contant geld en gouden sieraden. De daders maakten gebruik van een babbeltruc, waarbij zij deden alsof ze van de politie waren. Tussen de gestolen spullen zat onder andere de trouwring van het slachtoffer. Zoon Hans wil anderen waarschuwen: "Ze hebben dit gepland en zijn enorm sluw."

Door de diefstal is de 89-jarige vrouw onder meer 110 euro contant geld, een gouden ketting van haar overleden vader en de trouwring van haar overleden man kwijt. De zoon van het slachtoffer heeft de daders in een Facebook-bericht 24 uur gegeven om de gestolen goederen terug te brengen. "Ik hoop dat er iemand informatie heeft over de daders van deze verschrikkelijke diefstal.", zegt zoon Hans. "Mijn moeder heeft sinds de diefstal niet meer kunnen slapen."

Nepagent komt controleren

De daders belden maandagmiddag het slachtoffer op en deden alsof zij van de politie waren. In dit telefoongesprek waarschuwden zij het slachtoffer dat er in haar buurt meerdere inbraken zouden zijn geweest. Uit voorzorg zou een agent komen controleren of haar waardevolle spullen wel veilig opgeborgen zouden zijn. Maar toen het slachtoffer haar sieraden aan de daders mee gaf ter controle, zag ze deze uiteraard niet meer terug.

Er loopt een onderzoek naar de daders. Hiervoor worden onder andere camerabeelden van het zorgcomplex waar het slachtoffer woont bekeken. Volgens zoon Hans is zijn moeder niet het enige slachtoffer: "De daders hebben deze truc diezelfde middag nog bij een andere vrouw geprobeerd." Die poging zou niet succesvol zijn geweest.