Gerrit (63) dacht met ING te bellen, maar raakte 120.000 euro kwijt

De 63-jarige Gerrit Scholten uit Wierden is slachtoffer geworden van een geraffineerde vorm van internetoplichting. In korte tijd verdween er maar liefst 120.000 euro van zijn bedrijfsrekening. Scholten, directeur van een theegroothandel, is diep geraakt door de diefstal.

De oplichters belden Gerrit op 22 april zogenaamd uit naam van ING en waarschuwden hem voor verdachte transacties. Daarna werd hij "doorgeschakeld" naar een zogenaamd fraudeteam, dat hem overtuigde om software te installeren waarmee zijn laptop op afstand kon worden bediend. Terwijl hij nog aan de lijn hing, werd er drie keer een bedrag van 40.000 euro overgemaakt naar buitenlandse rekeningen.

ING waarschuwt opnieuw

ING noemt het afschuwelijk wat Gerrit is overkomen en waarschuwt dat oplichters steeds slimmere babbeltrucs gebruiken. De bank benadrukt dat ze nooit telefonisch om geld of pincodes vragen en roept klanten op om alert te blijven en de 'Check het Gesprek'-knop in de ING-app te gebruiken.

Gerrit, normaal gesproken alert en nuchter, zegt zich achteraf niet te kunnen voorstellen dat hij erin is getrapt. De combinatie van vertrouwen in de beller, de overtuigende aanpak en zijn kwetsbare gezondheid – hij had kort ervoor een lichte tia – maakten hem extra vatbaar.

De ondernemer schakelde direct de politie en zijn verzekering in, zowel in Nederland als in het buitenland. Ook zijn laptop werd grondig onderzocht. In eerste instantie leek het volledige bedrag voorgoed verdwenen. De gevolgen voor Scholten zijn ingrijpend: hij slaapt slecht, heeft huilbuien en vertrouwt zelfs onbekende bezoekers aan de deur niet meer.

Lichtpuntje in de ellende

Toch is er een lichtpuntje: een deel van het gestolen geld, 40.000 euro, is inmiddels teruggestort. Het geeft Scholten voorzichtig wat hoop, al blijft het vertrouwen in mensen voorlopig weg.

De politie onderzoekt de zaak. ING en andere banken waarschuwen al langer voor deze praktijken, waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerkers en slachtoffers onder druk zetten om mee te werken.