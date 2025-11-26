Politie houdt fors meer nepagenten aan dit jaar: al ruim 500 arrestaties

De politie slaat alarm: in heel Nederland duiken steeds vaker nepagenten op die met een geraffineerde babbeltruc vooral ouderen bestelen. Dit jaar zijn al 502 verdachten aangehouden, vier keer meer dan in 2023. Dat meldt NU.nl op basis van nieuwe politiecijfers.

Hoewel deze vorm van oplichting tot 2023 nauwelijks voorkwam, registreerde de politie dit jaar tot en met oktober al 10.631 incidenten. Dat zijn zowel geslaagde als mislukte pogingen. Het aantal ligt daarmee hoger dan in heel 2024 (8.363) en zelfs twintig keer hoger dan in 2023 (520).

Voor de oplichtingstruc werden dit jaar 502 verdachten opgepakt. Dat is een stuk meer dan de 357 in 2024 en 127 in 2023.

Afgelopen zomer was er voor ouderen in Alphen aan den Rijn een bijeenkomst over hoe je moet omgaan met babbeltrucs door nepagenten. In de onderstaande video hoor je van de politie zelf hoe je dat het beste kunt aanpakken:

2:06 Training om niet in babbeltrucs te trappen voor senioren

Volgens politiewoordvoerder Suzanne van de Graaf opereren de daders bijna nooit alleen. “Dit kun je niet in je eentje doen,” zegt ze tegen NU.nl. Vanuit callcenters worden slachtoffers gebeld met het verhaal dat er veel wordt ingebroken in de buurt. Meteen daarna staat er iemand aan de deur die zich voordoet als agent en zogenaamd kostbaarheden komt ‘veiligstellen’. De tijd tussen het telefoontje en het bezoek is bewust kort, zodat mensen niet kunnen overleggen of twijfelen.

Verschillen

Vooral in Oost-Nederland gaat het hard: daar telde de politie dit jaar al 2.393 meldingen. Ook in Den Haag en Zeeland-West-Brabant ligt het aantal rond de 1.500. Opvallend genoeg blijven Noord-Holland (589) en Amsterdam (250) flink achter.

De woordvoerder benadrukt dat de echte politie nooit kostbaarheden bij mensen ophaalt. Bij twijfel moet direct 112 worden gebeld. "Dat klinkt misschien verregaand, maar het helpt om daders op heterdaad te betrappen."