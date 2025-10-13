Babbeltruc loopt slecht af voor nepagent: belt aan bij echte agent

Een 23-jarige man uit Rotterdam heeft geprobeerd een politieagent op te lichten, maar die keuze pakte bijzonder slecht voor hem uit. De man deed zich telefonisch voor als agent ‘Jorik van Kampen’ en beweerde dat er in de buurt van het slachtoffer was ingebroken. Om de sieraden en het geld die hij in huis had ‘veilig te stellen’, zou er snel een wijkagent langskomen. Wat de oplichter niet doorhad, was dat de persoon aan de andere kant van de lijn een échte agent was.

De politieagent, die op dat moment vrij was, rook meteen onraad. Hij besloot het spel mee te spelen en wachtte af. Tien minuten later stond de nepagent aan zijn deur, compleet met een verzonnen verhaal over inbraken in de wijk. Zodra hij binnen was, greep de echte agent in en hield hem ter plekke aan.

Afgelopen zomer was er voor ouderen in Alphen aan den Rijn een bijeenkomst over hoe je moet omgaan met babbeltrucs door nepagenten. In de onderstaande video hoor je van de politie zelf hoe je dat het beste kunt aanpakken:

Hardleers

Na zijn arrestatie bleek dat de Rotterdammer waarschijnlijk niet voor het eerst zo’n truc had uitgehaald. Uit politieonderzoek kwamen meerdere aangiftes naar voren van ouderen die op dezelfde manier waren benaderd. De werkwijze was telkens hetzelfde: slachtoffers werden bang gemaakt met een verhaal over inbraken en vervolgens overgehaald om hun waardevolle spullen of pinpassen af te geven.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man bewust kwetsbare mensen uitgekozen. "Er wordt op doortrapte wijze misbruik gemaakt van hun vertrouwen," zei de officier van justitie tijdens de zitting. "De impact is groot, omdat de dader bij mensen thuis komt."

De verdachte wordt ook in verband gebracht met een onbekende medeverdachte, die vermoedelijk het telefonische contact met de slachtoffers onderhield.

Celstraf geëist

De verdachte was eerder al op vrije voeten gesteld, maar werd kort daarna opnieuw gepakt omdat hij wéér bezig was met een babbeltruc. Het OM vindt daarom een celstraf van 20 maanden gepast, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.

De rechtbank doet op 3 november uitspraak in de zaak.