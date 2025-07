Oplichters slaan twee keer toe bij 99-jarige vrouw in Heerlen

Een 99-jarige vrouw in Heerlen is in vier maanden tijd twee keer het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De dieven wisten onder meer sieraden, een telefoon en een bankpas buit te maken. Onlangs is de politie een campagne begonnen om mensen tegen dit soort criminelen te waarschuwen, te zien in de video hierboven. De zoon van de vrouw hoopt door dit bericht te delen mensen alert te maken: iedereen kan een doelwit zijn.

Het slachtoffer woont in een vleugel van een appartementencomplex. Bij het eerste incident in februari kwam een vriendelijke vrouw langs die interesse toonde in de woonomgeving. Nadat ze kort binnen was, bleken waardevolle spullen verdwenen. Vermoedelijk maakte de dader gebruik van een afleidingsmanoeuvre toen de bewoonster even de keuken in liep.

Vier maanden later sloegen de oplichters opnieuw toe. Dit keer werd de bejaarde dame begin juni eerst gebeld door een man die aankondigde dat een collega onderweg was. Niet veel later meldde zich een vrouw aan de deur die erin slaagde in een envelop de resterende juwelen mee te nemen. De dader werd vastgelegd door een nieuwe deurbel met camera. De familie heeft de beelden inmiddels met de politie gedeeld.

Bewustwordingscampagne

Met de campagne probeert de politie meer bewustwording te creëren. De boodschap: laat niemand zomaar binnen en bel bij twijfel 112 om te controleren wie er werkelijk voor de deur staat.

Volgens de zoon is zijn moeder gelukkig niet getraumatiseerd, maar wel voorzichtiger geworden. Hij hoopt dat zijn verhaal andere families helpt om alert te blijven. De politie onderzoekt de zaak nog.