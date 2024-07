Hoogbejaarde vrouw (86) slachtoffer geworden van nieuwe babbeltruc

De politie waarschuwt voor een nieuwe babbeltruc, waarin oplichters doen alsof ze bij een waterleidingbedrijf horen. Dinsdag werd een 86-jarige vrouw uit Beverwijk slachtoffer van deze manier van oplichting. De politie zoekt getuigen en roept op om niet in de praatjes van de zogenaamde loodgieters te trappen.

Volgens de politie belde een onbekende man dinsdagmiddag rond 14.30 uur aan bij de woning van de 86-jarige vrouw. De man kwam zogenaamd "leidingen in de badkamer controleren op zand", maar terwijl hij in de badkamer bezig was controleerde een andere man andere kamers in de woning. Het sluwe duo wist verschillende sieraden buit te maken. De mannen zijn vervolgens vertrokken in onbekende richting.

Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan, en de politie waarschuwt nu voor deze nieuwe vorm van oplichting. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.

Signalement

Ook heeft de hulpdienst een signalement afgegeven voor het duo. De eerste man heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 1.85 meter lang en is naar schatting tussen rond de 27-29 jaar oud. Op de dag van de babbeltruc had hij zijn haren naar achteren gekamd en droeg hij een donkere joggingsbroek.

Van de tweede persoon is weinig bekend behalve dat hij een donkere huidskleur heeft.