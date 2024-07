Politie waarschuwt voor klusjesmannen uit Ierland die extreem hoge kosten rekenen

De politie in Eindhoven heeft deze week vier Ierse klusjesmannen beboet die louche activiteiten uitvoerden in de wijken Blixembosch en Achtste Barrier. De 'klusjesmannen' boden aan om voor een vast bedrag opritten schoon te spuiten, maar achteraf bleken de kosten extreem hoog te zijn. Een oplettende buurtbewoner herkende de verdachte werkwijze en waarschuwde de politie.

Criminelen lichten steeds vaker mensen op via een louche klusjesbedrijven of slotenmakers. Ze vragen extreem hoge bedragen voor simpele klusjes. Mitch (in de bovenstaande video) kan er over meepraten hij werd opgelicht door een louche loodgieter.

De melding kwam van een bewoner aan de Shakespearelaan, die klachten had over de activiteiten van de Ieren. Agenten gingen ter plaatse en troffen de mannen aan in een voortuin, werkend bij een witte pick-uptruck met een hogedrukspuit en watertank achterop.

Buitensporige bedragen

Hoewel de klusjesmannen eerder buitensporig hoge bedragen hadden gevraagd voor hun diensten, konden de agenten niet vaststellen of ze daadwerkelijk iemand hadden opgelicht.

De vier mannen kregen een boete omdat ze geen identiteitsbewijs konden tonen. De politie waarschuwt inwoners via een bericht op Instagram: "Krijgt u van dergelijke lieden een mooi aanbod voor een rotklusje, sla dat dan vriendelijk af en zoek een legitiem bedrijf dat voor een eerlijke prijs het werk doet. In dit geval is goedkoop vaak duurkoop."

Het is niet voor het eerst dat er wordt gewaarschuwd voor de 'Ierse klusjesmannen in de omgeving van Eindhoven. In 2018 werd er ook al voor gewaarschuwd.