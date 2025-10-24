Vermoedelijk sprake van nepagenten rond dood 80-jarige vrouw Amsterdam

De recherche vermoedt dat de twee verdachten die zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 80-jarige vrouw uit Amsterdam Nieuw-West zich hebben voorgedaan als agenten om zo met de vrouw in contact te komen. Dit maakte de politie vrijdagmiddag bekend tijdens een bewonersbijeenkomst over de zaak.

Nadat bekenden van de 80-jarige Irene woensdag 13 augustus geen contact meer met haar kregen, gingen agenten diezelfde middag bij haar woning aan de Wittgensteinlaan langs. Daar troffen ze de vrouw overleden aan. Omdat er aanwijzingen voor een misdrijf waren, werd de woning een plaats delict en startte de politie direct een Team Grootschalig Opsporing op.

Babbeltruc

Een kleine week later, op dinsdag 19 augustus, hield de recherche drie personen aan in de zaak. Het ging om een 19-jarige vrouw uit Zaandam, een 20-jarige man en een 23-jarige man uit Amsterdam. De vrouw van 19 is inmiddels geen verdachte meer in de zaak, de twee Amsterdammers wel. Zij zitten op dit moment nog vast.

Op basis van het onderzoek houdt de recherche sterk rekening met het scenario dat de twee aangehouden verdachten zich voordeden als agenten om zo met het slachtoffer in contact te komen. De vrouw werd vermoedelijk eerst telefonisch benaderd door een man die zich voordeed als politieagent. Hij vertelde dat inbrekers mogelijk bij het slachtoffer toe zouden willen slaan en dat een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk in haar woning te controleren.

In een woning in Amsterdam Nieuw-West werd 15 augustus de overleden vrouw van 80 jaar gevonden. De politie vermoedde dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen startte een onderzoek, zo is te zien in de video hieronder.

0:37 Politie doet onderzoek naar overleden vrouw in woning Amsterdam

Waarschijnlijk stond vlak daarna een man voor de deur die aangaf de controle te komen doen en wist zich met die smoes naar binnen te praten. De recherche denkt dat het slachtoffer op een gegeven moment doorhad dat er iets niet klopte, er een confrontatie met de nepagent ontstond en geweld tegen haar werd gebruikt. Aan het letsel dat ze daarbij opliep overleed het slachtoffer.

Bewonersbijeenkomst

Al dit nieuws werd bekendgemaakt tijdens een bewonersbijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was vooral om buurtbewoners uitleg en preventietips te geven over de nepagent-babbeltruc. "Hoewel het uitzonderlijk is dat een situatie met nepagenten zo uit de hand loopt, voelden wij wel sterk de behoefte om de buurt kort mee te nemen in de zaak en vooral uit te leggen hoe je zo’n nepagent nou herkent", legt teamchef van basisteam Nieuw West-Noord Margriet Bokdam uit.

Daarnaast is er bij de bijeenkomst ingegaan op wat je kunt doen wanneer je denkt dat je te maken hebt met nepagenten of in een andere situatie die je niet vertrouwt. "Helaas zien we dat criminelen gebruik maken van allerlei babbeltrucs, dus dit hebben we in het algemeen besproken. Als politie hebben we al eerder op verschillende manieren aandacht voor dit thema gevraagd, maar zeker met het oog op deze heftige zaak is het goed om er tijdens zo’n bijeenkomst wat uitgebreider bij stil te staan”, vertelt Bokdam.