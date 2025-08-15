Dode vrouw (80) gevonden in huis Amsterdam: politie onderzoekt misdrijf

In een woning in Amsterdam Nieuw-West is woensdagmiddag het lichaam gevonden van een 80-jarige vrouw. De politie denkt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Agenten gingen rond 15.00 uur naar de woning aan de Wittgensteinlaan, omdat de vrouw niet was komen opdagen bij een afspraak. Toen agenten de deur openden, troffen ze het lichaam van de vrouw aan. De situatie in de woning riep direct vragen op.

De politie gaat er op dit moment vanuit dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Forensisch experts zijn ingeschakeld en het huis is afgezet voor sporenonderzoek.

Tips

De politie hoopt dat mensen in de omgeving iets hebben gezien of gehoord wat meer duidelijkheid kan geven. Zij worden gevraagd zich te melden. Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.