Drie verdachten opgepakt voor dood 80-jarige vrouw Amsterdam

Crime

Vandaag, 10:11

Er zijn drie verdachten opgepakt in het onderzoek naar de dood van een 80-jarige vrouw in Amsterdam Nieuw-West. Dat meldt de politie. Mogelijk is de vrouw slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Het gaat om een vrouw (19) uit Zaandam en twee mannen (20 en 23) uit Amsterdam.

Het lichaam van de vrouw werd op woensdagmiddag 13 augustus gevonden in haar woning aan de Wittgensteinlaan, nadat ze niet was komen opdagen bij een afspraak.

De politie deed vorige week onderzoek in de woning van de vrouw:

De drie zitten in volledige beperking en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Ook zijn er woensdag meerdere panden onderzocht en is een voertuig in beslag genomen.

ANP

