Nepagenten bestelen hoogbejaarde vrouw (95) in Son en Breugel

Een 95-jarige vrouw uit Son en Breugel is in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 april slachtoffer geworden van oplichting door nepagenten. De daders drongen haar woning aan de Diepenbrocklaan binnen en gingen er met een flinke buit vandoor, waaronder sieraden en schilderijen.

Volgens de politie op Instagram zijn de nepagenten die nacht zelfs twee keer in de woning van de vrouw geweest. Tussen 20.00 uur en 10.00 uur sloegen ze hun slag en namen ze meerdere waardevolle spullen mee. De politie spreekt van een laffe daad en roept buurtbewoners op zich te melden als zij iets verdachts hebben gezien of relevante camerabeelden bezitten.

Ook de 81-jarige moeder van Natasja uit het Utrechtse Austerlitz werd het slachtoffer van oplichting door nepagenten. Ruim twee weken na het overlijden van haar man werd de bejaarde vrouw compleet leeggeplukt. Bekijk haar verhaal in de video bovenaan.

Camerabeelden en getuigen gezocht

De recherche is met name op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Diepenbrocklaan en omliggende straten, zoals de Boslaan, Röntgenlaan en Lieshoutseweg. Beelden waarop voertuigen of personen goed zichtbaar zijn, kunnen van groot belang zijn voor het onderzoek.

Wie informatie heeft, kan bellen met 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2025090925. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook meldingen over schilderijen of sieraden die sinds 26 april op verdachte wijze zijn aangeboden, zijn welkom.