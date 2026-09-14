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Nepagenten halen nat pak na diefstallen en politieachtervolging

Crime

Vandaag, 12:41

Twee vermoedelijke nepagenten zijn zondagavond aangehouden na een wilde achtervolging die begon in Zierikzee en eindigde met hun auto in een sloot in Hellevoetsluis. De twee worden ervan verdacht op twee adressen in dezelfde straat kostbaarheden te hebben meegenomen. Een van hen zou zich daarbij hebben voorgedaan als agent.

In het kort

  • Twee nepagenten zouden op twee adressen in Zierikzee kostbaarheden hebben meegenomen.

  • Bij hun vlucht moest een agent opzij springen om niet te worden aangereden.

  • Na een wilde achtervolging crashte hun auto in een sloot in Hellevoetsluis.

    • Na twee meldingen reden agenten met spoed naar de Vondelingsplaat in Zierikzee. Daar zagen ze een man die aan het signalement voldeed. Toen ze hem wilden controleren, rende hij naar een auto en stapte als bijrijder in. De bestuurder ging er direct vandoor. Een agent die te voet was, moest opzij springen om niet door de auto te worden geraakt.

    De politie zette de achtervolging in. De verdachten reden volgens de politie met hoge snelheid via onder meer Serooskerke, Goedereede en Stellendam richting Rotterdam. In Hellevoetsluis verloor de bestuurder ter hoogte van de Repel en de Struytse Zeedijk de macht over het stuur. De auto belandde in een sloot.

    Hart van Nederland spreekt regelmatig slachtoffers van nepagenten. Zo werd bij Jan de trouwring van zijn overleden vrouw gestolen. Zijn aangrijpende verhaal zie je in de bovenstaande video:

    Vluchtpoging

    De bestuurder gaf zich over, maar de bijrijder rende weg. Agenten gingen achter hem aan en vonden hem korte tijd later in een tuin. Een van de verdachten raakte bij de crash gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

    De aangehouden verdachten zijn een 19-jarige man uit Hoorn en een minderjarige jongen uit Hellevoetsluis. In hun auto zijn goederen gevonden die volgens de politie mogelijk te linken zijn aan de diefstallen in Zierikzee. De politie onderzoekt dat verder.

    Door Redactie Hart van Nederland

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