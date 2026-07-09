Nepagent denkt buit op te halen, maar treft politie aan

Een 22-jarige man uit Dordrecht is aangehouden nadat hij zich had voorgedaan als politieagent om een vrouw uit Ammerzoden op te lichten. De alerte vrouw vertrouwde het telefoontje niet en schakelde direct de politie in.

De oplichter belde de vrouw woensdagmiddag en deed zich voor als wijkagent. Hij vertelde dat na een achtervolging een vuurwapen was gevonden, samen met een briefje waarop het adres van de vrouw zou staan. Vervolgens vroeg hij naar contant geld en waardevolle spullen, zoals sieraden en porselein.

Eerder dit jaar stalen brutale nepagenten de trouwring van de overleden vrouw van Jan. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Tijdens het telefoongesprek vertelde de vrouw dat er op dat moment thuiszorg aanwezig was. Er werd afgesproken dat de zogenoemde agent later langs zou komen, nadat de zorgmedewerker was vertrokken. Ondertussen waarschuwde de vrouw de politie.

Direct aangehouden

Toen agenten bij de woning arriveerden, stond de verdachte al voor de deur. Hij kon direct worden aangehouden en zit nog vast voor verder onderzoek.

De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten. Agenten komen nooit aan de deur om geld, sieraden of een bankpas op te halen. Wie een verdacht telefoontje krijgt of een vermoedelijke nepagent aan de deur heeft, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. Volgens de politie zijn vooral ouderen regelmatig het doelwit van deze vorm van oplichting.