Politie herkent 74 verdachten na grote actie tegen oplichting

Van 74 van de 100 verdachten van wie de politie beelden heeft getoond in een grote actie tegen oplichting, is inmiddels de identiteit bekend. Tot nu toe zijn 38 verdachten verhoord. Bij de rest staat een verhoor gepland of loopt het onderzoek nog, laat de politie weten.

Begin maart startten de politie en het Openbaar Ministerie een actie tegen nepagenten en bankhelpdeskfraude. Daarbij werden beelden getoond van honderd verdachten. In eerste instantie gebeurde dat nog onherkenbaar. Meldden de verdachten zich niet binnen twee weken, dan werden zij alsnog herkenbaar in beeld gebracht.

40 verdachten herkend door tips

Van de 74 verdachten van wie de identiteit inmiddels bekend is, hebben 34 zichzelf bij de politie gemeld. De andere 40 werden herkend na tips. Vier verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie was dat nodig omdat zij niet kwamen opdagen voor een verhoor of voor meerdere strafbare feiten in beeld waren. De verdachten zijn tussen de 14 en 42 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar.

Bij de verdachten die nog niet zijn verhoord, staat volgens de politie in "veel gevallen" al een verhoor gepland. In enkele gevallen doet de recherche nog aanvullend onderzoek. Van sommige verdachten is de identiteit wel bekend, maar is de verblijfplaats nog onbekend. "Zodra zij in contact komen met de politie, worden zij aangehouden", aldus de politie.

Overige 26 verdachten

Hoe het komt dat 26 verdachten nog niet zijn herkend, is volgens een woordvoerder van de politie moeilijk te zeggen. Mogelijk heeft dat te maken met de kwaliteit van de beelden, die in sommige gevallen minder goed is. "Maar 74 herkenningen is eigenlijk al heel erg veel. Daar zijn we al heel erg blij mee." De verdachten blijven voorlopig nog op de website van de politie staan.

Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk per zaak of en op welke manier er vervolging plaatsvindt. "Dat gebeurt zorgvuldig en neemt dus nog enige tijd in beslag", laat een woordvoerder weten.