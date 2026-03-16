Politie identificeert 14 verdachten na campagne tegen oplichting

Crime

Vandaag, 15:38

De politie heeft de identiteit van veertien mensen die worden verdacht van oplichting achterhaald. Zij waren te zien in een campagne die op 9 maart van start ging, waarbij de foto's van honderd verdachten van oplichting werden gepubliceerd. De verdachten worden nu onherkenbaar getoond. Mensen van wie de identiteit nog onbekend is, worden vanaf 23 maart herkenbaar getoond.

De campagne maakt deel uit van de aanpak van nepagenten en helpdeskfraude. Het aantal incidenten waarbij iemand zich voordeed als politiemedewerker steeg in 2025 naar ruim 13.000, meldt de politie. Het aantal slachtoffers van helpdeskfraude ligt volgens de politie nog veel hoger. Slachtoffers zijn volgens de politie vaak oudere en kwetsbare mensen.

De politie doet geen uitspraak over wat er met de veertien mensen gebeurt. Een woordvoerder meldt dat de politie "soms" direct aanhoudingen kon verrichten en dat in andere gevallen eerst nog verder onderzoek wordt gedaan.

Door ANP

Politie toont 100 verdachten van oplichting op tv, langs de snelweg en online
