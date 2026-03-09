Politie toont 100 verdachten van oplichting op tv, langs de snelweg en online

De politie is maandag een campagne gestart waarbij honderd verdachten van oplichting worden getoond op digitale schermen langs de weg, op stations, in tv-reclames, op sociale media en op de website van de politie. In eerste instantie worden de verdachten onherkenbaar in beeld gebracht. Als zij zich niet melden, worden de beelden vanaf 23 maart herkenbaar getoond.

Met de campagne wil de politie niet alleen verdachten opsporen, maar ook nieuwe daders ontmoedigen.

Oplichting kan verschillende vormen aannemen, zoals helpdeskfraude waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerkers, of gevallen waarin criminelen zich voordoen als agent. Het aantal incidenten met zogenoemde nepagenten nam het afgelopen jaar toe tot 13.000. In 2024 lag dat aantal nog iets boven de 8.000.

Grote gevolgen van fraude

De gevolgen van dergelijke fraude kunnen groot zijn. Vorig jaar kwam de 80-jarige Irene Winkel om het leven na een confrontatie met een nepagent in haar woning in Amsterdam. De drie verdachten in die zaak verschijnen eind april opnieuw voor de rechter.

Bij de dood van een 80-jarige vrouw uit Amsterdam was vermoedelijk ook sprake van nepagenten, zoals te zien is in deze video:

4:37 Vermoedelijk sprake van nepagenten rond dood 80-jarige vrouw Amsterdam

Onder jongeren die zich met dit soort praktijken bezighouden, wordt fraude soms aangeduid als de 'F-Game'. Volgens de politie is dat een gevaarlijke ontwikkeling. "Mensen oplichten en fraude plegen zijn geen spelletjes, maar serieuze misdrijven", aldus de politie. Vooral kwetsbare ouderen worden slachtoffer. "Het vertrouwen in de medemens en instanties raken ze hierdoor volledig kwijt. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte."

Jongeren afschrikken

Met de campagne hoopt de politie vooral jongeren af te schrikken die zich voor een kleine beloning laten inzetten door criminele netwerken. "We hopen dat uiteindelijk niemand zich meer zal laten lenen als loopjongen voor deze organisaties en hiermee het fenomeen nepagenten en nepbankmedewerkers zal stoppen", zegt Anne Jan Oosterheert, portefeuillehouder Digitale Criminaliteit van de politie.

Alle foto's van de verdachten en wat zij hebben gedaan, zie je via deze link.

Het Openbaar Ministerie heeft voor iedere verdachte afzonderlijk toestemming gegeven voor het gebruik van bewakingsbeelden in de campagne. De politie verwacht dat er in de toekomst vaker dit soort campagnes zullen volgen.