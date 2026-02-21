'Explosie aan oplichting: steeds vaker jacht op je creditcard'

Het aantal meldingen van oplichting dat afgelopen jaar binnenkwam bij de Fraudehelpdesk is vorig jaar met 60 procent gestegen tot ruim 100.000. Ook het aantal mensen dat daadwerkelijk geld verloor nam fors toe. In totaal maakten oplichters voor bijna 69 miljoen euro buit. Dat meldt RTL Nieuws.

Volgens het meldpunt begint oplichting steeds vaker online, maar eindigt het bij mensen thuis. "De brutaliteit waarmee criminelen mensen thuis benaderen is zorgwekkend", aldus de Fraudehelpdesk tegen RTL Nieuws. Het gaat om nepagenten, nepbankmedewerkers, nepklussers en zelfs nepadviseurs die aanbellen of telefonisch contact zoeken.

Bankpasfraude is een sluwe methode waarmee criminelen proberen toegang te krijgen tot je bankrekening. Zo voorkom je dat je slachtoffer wordt:

2:19 Hart van Nederland legt uit: wat is bankpasfraude?

Lastig herkennen

Het meldpunt ziet dat het voor veel mensen lastig is om fraude te herkennen. "We worden overspoeld met phishingmails, nepberichten, frauduleuze telefoontjes en misleidende advertenties." Daardoor wordt het verschil tussen echt en nep steeds moeilijker te zien.

Het aantal slachtoffers dat geld verloor, steeg met ruim 65 procent. Opvallend is dat cryptomunten vaker worden gebruikt bij oplichting. Ook het aantal meldingen waarbij om creditcardgegevens wordt gevraagd, nam explosief toe. Veel slachtoffers blijken vast te zitten aan ongewenste abonnementen.

De Fraudehelpdesk vindt dat mensen beter moeten leren omgaan met psychologische druk van oplichters en fraude altijd moeten melden. Ook moet er meer worden samengewerkt om daders aan te pakken.