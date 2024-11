Gemeente Helmond trapt in phishingmail en maakt bijna ton over naar oplichters

Medewerkers van de gemeente Helmond kregen eind september een factuur toegestuurd van een leverancier. Daarop stond dat de leverancier een nieuw rekeningnummer had. Niets geks, zou je denken, en de factuur van 93.000 euro werd dan ook netjes betaald. Maar deze betaling bleek grote gevolgen te hebben, zo meldt Omroep Brabant maandag.

Na onderzoek blijkt dat de gemeente in het werk van oplichters is getrapt, zo laten de burgemeester en wethouders in een brief aan de Helmondse gemeenteraad weten. De gemeente kwam de oplichting op het spoor toen ze op 15 november een aanmaning kreeg van een leverancier vanwege een onbetaalde factuur. Uit de administratie kwam naar voren dat de factuur van 93.000 euro wel was betaald, maar dat het bedrag was overgemaakt naar een ander rekeningnummer.

'Menselijke fout'

Na wat onderzoek bleek dat oplichters eind september een mail naar de gemeente hadden gestuurd waarin ze zich voordeden als de leverancier. In de mail zeiden de oplichters dat de leverancier een nieuw rekeningnummer had en vroegen ze of het bedrag daar naartoe overgemaakt kon worden. De factuur van de oplichters werd uiteindelijk daadwerkelijk betaald.

"Helaas is deze poging, door een menselijke fout, toch geslaagd," legt de gemeente uit in de brief. De oplichters zijn achter de factuur- en contactgegevens van de leverancier gekomen dankzij een phishingmail, waardoor ze de factuur zo hebben kunnen maken dat deze net echt leek. De gemeente laat weten dat medewerkers er erg van balen en dat ze aangifte hebben gedaan. Ze proberen het geld via de bank terug te krijgen.