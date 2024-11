QR-code op parkeerautomaat? Politie waarschuwt voor deze truc van oplichters

Automobilisten moeten alert zijn op een nieuwe vorm van oplichting met QR-codes bij betaalautomaten in parkeergarages. Daarover schrijft RTL Nieuws woensdag. Criminelen plakken valse QR-codes op of nabij de automaten, waardoor slachtoffers worden doorgestuurd naar nep-betaalwebsites die lijken op diensten zoals EasyPark. Betalingen via deze websites worden echter niet verwerkt voor parkeren, maar komen rechtstreeks terecht op rekeningen van de oplichters.

De politie Haarlemmerweg benadrukt dat het belangrijk is om goed op te letten bij het scannen van QR-codes. Controleer altijd of het webadres overeenkomt met de officiële website van de parkeerbeheerder. Bij twijfel wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de beheerder voordat je een betaling verricht. Gebruik waar mogelijk officiële apps of bekende betaalmethoden om het risico op fraude te minimaliseren.

Deze vorm van oplichting laat zien hoe creatief criminelen te werk gaan om mensen geld afhandig te maken. De politie roept daarom op tot waakzaamheid en raadt aan verdachte situaties direct te melden. Het advies blijft: blijf alert en laat je niet misleiden.

Meerdere meldingen

Niet alleen in parkeergarages gaat het mis. Ook in andere steden en parkeergelegenheden worden de QR-codes teruggevonden. Zo ook in de gemeente Emmen.