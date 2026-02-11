Agent laat vrouw geld doneren aan goed doel in plaats van boete betalen

De politie in Amsterdam onderzoekt een agent die een vrouw geen boete gaf, maar haar geld liet overmaken naar een goed doel. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag. De vrouw zegt dat dit gebeurde nadat zij werd staande gehouden omdat ze fietste met haar telefoon in haar hand.

In een video die de vrouw op sociale media plaatste, vertelt ze dat de agent haar eerst een boete van 170 euro wilde geven. Omdat zij geen identiteitsbewijs bij zich had, zou zij mee moeten naar het bureau. Daar zou zij volgens de agent ook nog een boete van 150 euro krijgen.

Welke straffen hebben we in Nederland? In onderstaande video leggen we het uit:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Volgens de vrouw waarschuwde de agent haar: "Dan mag je je daar gaan uitkleden" en: "Dan word je helemaal gefouilleerd en moet je in de cel wachten tot iemand je legitimatie brengt."

Sinds 1 juli 2019 is het verboden om tijdens het fietsen een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat vast te houden. Wie wordt betrapt, riskeert een boete van 170 euro. Handsfree gebruik mag wel, bijvoorbeeld met een telefoonhouder of als je stilstaat voor een rood stoplicht.

Donatie aan goed doel

Uiteindelijk zou de agent hebben voorgesteld om geld over te maken naar een goed doel. De vrouw zegt dat zij 25 euro heeft gedoneerd aan een organisatie naar keuze. Daarna mocht zij haar weg vervolgen.

Een woordvoerder van de politie laat aan RTL Nieuws weten dat de vrouw een klacht heeft ingediend en dat er een onderzoek loopt. "Agenten mogen je nooit vragen om geld over te maken naar een goed doel", zegt de woordvoerder. Volgens de politie is het niet waarschijnlijk dat het om een nepagent gaat. Over de betrokken agent worden geen verdere details gedeeld.