Nepagent gebruikt rollator om kluis van 90-jarige mee te nemen

Een 90-jarige vrouw uit Breda is woensdag 3 september op klaarlichte dag beroofd van al haar sieraden. Ze werd slachtoffer van een babbeltruc, waarbij een man zich voordeed als politiemedewerker. De man vroeg ook naar een kluis, die de vrouw meegaf. Ze bood zelfs haar rollator aan om alles te vervoeren. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werden maandag bewakingsbeelden gedeeld.

De vrouw kreeg diezelfde dag een telefoontje van iemand die zei dat haar adres op een lijst stond van mogelijke inbraakdoelen. De nepagent waarschuwde dat er direct iemand langs zou komen om haar sloten te controleren, meldt Omroep Brabant. De hoogbejaarde vrouw schrok zo van het verhaal dat ze geen moment twijfelde aan de echtheid van de beller.

Kluis op rollator

Ongeveer twintig minuten later verscheen een jongen van ongeveer 18 jaar bij het wooncomplex van de vrouw. Boven in haar woning vroeg hij of ze sieraden, geld of andere waardevolle spullen in huis had. De vrouw droeg op dat moment sieraden, die ze direct moest afdoen en afgeven.

Om de kluis makkelijker mee te kunnen nemen, leende de vrouw haar rollator uit. De jongen zette de kluis erop en liep rustig het gebouw uit. Later werd de rollator teruggevonden, maar de sieraden van de vrouw zijn spoorloos verdwenen.

Volgens de politie gaat het om een jongen van rond de 18 jaar, met zwart haar, zwarte kleding en zwarte Asics-schoenen. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van hem. De politie roept getuigen of mensen die iets opvallends hebben gezien nadrukkelijk op zich te melden.