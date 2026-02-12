Politie toont foto van onschuldige vrouw op tv: 'Afschuwelijke vergissing'

Een vrouw is in de opsporingsprogramma’s Plaats Delict en Opsporing Verzocht onterecht aangemerkt als verdachte van oplichting. De politie en het Openbaar Ministerie hebben dat zojuist bekendgemaakt. Haar foto werd in een uitzending van 2 februari getoond in een onderzoek naar oplichting door nepagenten in Nieuwleusen, in Overijssel. De politie heeft inmiddels publiekelijk excuses gemaakt.

De vrouw zag haar eigen foto op televisie en belde daarop de politie. Die liet haar al snel weten dat zij niets met de zaak te maken had. De politie en het OM zeggen de fout zeer te betreuren en hebben de vrouw persoonlijk excuses aangeboden. "Dit is een afschuwelijke vergissing die niet had mogen gebeuren", staat ook op de website van Opsporing Verzocht.

Dit is de foto waar het om gaat. In overleg met de vrouw en haar familie is de bewuste foto alsnog gedeeld: