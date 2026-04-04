Speuractie Game Over?! bijna uitgespeeld: herken jij de laatste verdachten?

Crime

4 apr 2026, 13:54

De politie heeft al 62 verdachten van de speuractie Game Over?! uitgespeeld. Agenten speuren nu nog naar de laatste verdachten van oplichtingspraktijken, hierbij is hulp van het publiek ook welkom. De politie vraagt daarom om te checken of je iemand herkent. Ook bij vermoedens mag je contact opnemen met de politie.

Sinds maart is de politie bezig met een grote opsporingsactie tegen oplichters. Door middel van de Game Over?!-campagne hopen politie en het Openbaar Ministerie nepagenten en bankhelpdeskfraude aan te pakken. De verdachten werden eerst weergeven met een blur, zodat ze de tijd kregen om zichzelf te kunnen melden. Op 23 maart publiceerde de politie herkenbare beelden van 79 verdachten. Zo waren ze onder meer te zien op digitale reclameschermen en social media.

Slachtoffer

Volgens de politie nam afgelopen jaar het aantal incidenten met nepagenten toe naar ruim 13.000. De hoeveelheid (bank)helpdeskfraude was nog groter. Veel jongeren die verbonden zijn aan deze vorm van criminaliteit, zien het als een spelletje. Toch gaat het om serieuze misdrijven die grote impact hebben op mensen. Kwetsbare ouderen zijn vaak slachtoffer hiervan. De impact op hen is groot. Zo raken ze het vertrouwen in anderen kwijt.

Door Redactie Hart van Nederland

