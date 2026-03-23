Game Over: politie toont nu herkenbare beelden van tientallen fraudeurs

Crime

Vandaag, 06:38

De politie publiceert vanaf maandag herkenbare beelden van 79 verdachten van oplichting en fraude. Dit gebeurt als onderdeel van een actie tegen nepagenten en bankhelpdeskfraude.

Twee weken geleden startte de politie al met het tonen van honderd verdachten. Hun beeltenissen waren toen nog onherkenbaar. De verdachten kregen twee weken de tijd om zich te melden, anders zouden zij herkenbaar in beeld komen. In 21 gevallen weet de politie inmiddels om wie het gaat.

"Dat is goed nieuws", zegt Ernst Pols, officier van justitie en landelijk portefeuillehouder opsporingsberichtgeving. "Het gaat om ernstige zaken en we willen weten wie achter deze misdrijven zitten." De overige verdachten worden nu zonder blur getoond op de politiewebsite, sociale media, digitale schermen en televisie. De beelden zijn vaak afkomstig van deurbel- en beveiligingscamera's.

Meer incidenten met nepagenten

De Fraudehelpdesk kreeg vorig jaar 100.000 meldingen van fraude en berekent de schade op 69 miljoen euro. Het aantal incidenten met nepagenten steeg het afgelopen jaar naar 13.000. In 2024 waren dat er nog iets meer dan 8000. De slachtoffers zijn volgens de politie vaak ouderen.

Met de campagne hoopt de politie jongeren te ontmoedigen om zich te laten gebruiken voor dit soort oplichting, vaak voor een kleine beloning.

Door ANP

