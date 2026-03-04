Volg Hart van Nederland
Nepmails na hack bij Odido: zo proberen oplichters je te misleiden

Waarschuwen

Vandaag, 10:44 - Update: 36 minuten geleden

Let op: oplichters borduren slim voort op de cyberaanval op Odido. Je kunt een nepmail in je mailbox krijgen of je kunt worden gebeld door een robotstem die zich voordoet als medewerker van Odido.

Het is inmiddels bijna een week geleden dat hackers miljoenen klantgegevens van Odido hebben gepubliceerd. Het telecombedrijf betaalde geen losgeld. Daar maken oplichters nu gretig misbruik van.

Ethisch hacker Sijmen Ruwhof is ervan overtuigd dat Odido het losgeld wel had moeten betalen, vertelt hij in bovenstaande video.

Oplichters

Er gaat een nepmail rond waarin criminelen uit naam van Odido informeren over de cyberaanval. In de mail staat een link naar een 'compensatie-aanvraagformulier'. Wie daarop klikt, komt op een inlogscherm terecht. Belangrijk: log daar niet in. Zo kunnen oplichters namelijk jouw privégegevens buitmaken.

Ook proberen oplichters mensen te bellen. Een robotstem doet zich voor als medewerker van de klantenservice van Odido. De stem zegt dat je recht hebt op compensatie of een schadevergoeding kunt claimen. Achter deze robotstem zitten criminelen. Het advies is om direct op te hangen.

Wat is helpdeskfraude en hoe voorkom je dat je een slachtoffer wordt? Hart van Nederland legt het je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: wat is helpdeskfraude en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?
1:56

Hart van Nederland legt uit: wat is helpdeskfraude en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Advies

De politie riep klanten eerder al op extra alert te zijn op phishing. "Krijg je onverwachte berichten of telefoontjes, met name waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd of waarin je wordt aangespoord actie te ondernemen, controleer dan extra goed de authenticiteit ervan."

Check daarnaast je bankafschriften op onbekende transacties. Wees terughoudend met het delen van persoonlijke gegevens, ook als een bericht betrouwbaar lijkt. Neem bij twijfel zelf contact op met een organisatie via het officiële telefoonnummer of de website.

Door Redactie Hart van Nederland

