Odido betaalt niet, hackers publiceren deel klantgegevens op darkweb

Tech-nieuws

Vandaag, 11:29 - Update: 3 uur geleden

Odido gaat geen losgeld betalen aan de hackers die miljoenen klantgegevens hebben gestolen. Dat meldt het telecombedrijf donderdag op haar website. Hackersgroep ShinyHunters zou inmiddels een deel van de buitgemaakte data hebben gepubliceerd op het darkweb, melden NOS en RTL Nieuws.

De groep had Odido tot donderdagmiddag de tijd gegeven om een onbekend bedrag over te maken. Gebeurt dat niet, dan wordt er volgens de hackers dagelijks 1 miljoen regels aan gegevens online gezet, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. Odido weigert op die eis in te gaan. "Op advies van toonaangevende cybersecurityadviseurs en relevante overheidsinstanties heeft Odido besloten niet te onderhandelen met deze criminelen en zich niet door hen te laten chanteren", schrijft het bedrijf.

Cyberexpert Dave Maasland gaf vorige week bij Vandaag Inside een update over het datalek bij Odido. Hij is van mening dat de telecomprovider te weinig doet om klanten te beschermen:

Ruim 6 miljoen accounts

Volgens het bedrijf zijn gegevens van ruim 6 miljoen accounts in handen gekomen van de criminelen. Het gaat onder meer om namen, woon- en e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en ook bankrekeningnummers en nummers van identiteitsbewijzen.

Uit gegevens die de hackers als bewijs naar de NOS stuurden, blijkt dat ook interne aantekeningen uit het klantcontactsysteem zijn gestolen. Daarin staat bijvoorbeeld of klanten hun betaalafspraken nakomen of een bewindvoerder hebben. Odido zegt niet te hebben geweten dat ook deze informatie was buitgemaakt.

De politie adviseert bedrijven om geen losgeld te betalen na een hack. Er is geen zekerheid dat criminelen de gestolen gegevens teruggeven of niet alsnog verspreiden. Cyberexperts meldden eerder aan de NOS dat bedrijven na onderhandelingen toch geregeld besluiten om te betalen.

Door Redactie Hart van Nederland

