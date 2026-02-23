Odido-klanten krijgen 2 jaar gratis online beveiliging na groot datalek

Via een 'ouderwetse' phishingmail wisten de criminelen achter de cyberaanval binnen te komen bij telecomprovider Odido. Zo zijn anderhalve week geleden de gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen gekomen. Gedupeerde klanten kunnen nog niet rekenen op een schadevergoeding van het bedrijf, maar krijgen nu wel twee jaar gratis digitale bescherming via een vouchercode.

Dat schrijft Tweakers. De beveiligingstools zijn bedoeld om slachtoffers tegemoet te komen. Het pakket bevat onder meer antivirussoftware, een automatische scan van websites en links via sms, phishingdetectie, een wachtwoordmanager en datalekmeldingen. De dienst kost normaal 100 euro per jaar en werkt op vijf apparaten. Een vpn-dienst zit niet in deze gratis versie. Volgens de techwebsite zegt Odido dat klanten zelf ook alert moeten blijven op verdachte zaken.

2:14 Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'

Leningen

Een beveiligingsbedrijf waarschuwde zondag nog dat mensen naast phishing ook moeten letten op ongeautoriseerde afschrijvingen en leningen op naam. Dat risico is er omdat bij het datalek bij Odido ook iban-nummers zijn buitgemaakt.