Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Odido-klanten krijgen 2 jaar gratis online beveiliging na groot datalek

Odido-klanten krijgen 2 jaar gratis online beveiliging na groot datalek

Tech-nieuws

Vandaag, 20:29 - Update: 24 minuten geleden

Link gekopieerd

Via een 'ouderwetse' phishingmail wisten de criminelen achter de cyberaanval binnen te komen bij telecomprovider Odido. Zo zijn anderhalve week geleden de gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen gekomen. Gedupeerde klanten kunnen nog niet rekenen op een schadevergoeding van het bedrijf, maar krijgen nu wel twee jaar gratis digitale bescherming via een vouchercode.

Dat schrijft Tweakers. De beveiligingstools zijn bedoeld om slachtoffers tegemoet te komen. Het pakket bevat onder meer antivirussoftware, een automatische scan van websites en links via sms, phishingdetectie, een wachtwoordmanager en datalekmeldingen. De dienst kost normaal 100 euro per jaar en werkt op vijf apparaten. Een vpn-dienst zit niet in deze gratis versie. Volgens de techwebsite zegt Odido dat klanten zelf ook alert moeten blijven op verdachte zaken.

Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'
2:14

Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'

Leningen

Een beveiligingsbedrijf waarschuwde zondag nog dat mensen naast phishing ook moeten letten op ongeautoriseerde afschrijvingen en leningen op naam. Dat risico is er omdat bij het datalek bij Odido ook iban-nummers zijn buitgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Datalek treft miljoenen Odido-klanten: vijf vragen én antwoorden
Datalek treft miljoenen Odido-klanten: vijf vragen én antwoorden
Odido: reken niet op automatische compensatie na datalek
Odido: reken niet op automatische compensatie na datalek
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.