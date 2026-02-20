Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'

Na het datalek bij telecombedrijf Odido doemt een nieuwe dreiging op voor (oud-)klanten: een verdachte website die slachtoffers benadert met de belofte van een schadevergoeding. Volgens RTL Z krijgen gedupeerden mails met de vraag of zij getroffen zijn door het lek. Wie zich aanmeldt, zou recht hebben op een flink bedrag, zo wordt beloofd.

De website, met de naam odidoschadevergoeding.nl, zegt te helpen bij het indienen van een claim. Daarvoor moeten mensen eerst een formulier invullen met hun persoons-, adres- en klantgegevens. Vervolgens wordt een eenmalige betaling van 49,99 euro gevraagd. Wie zich met vijf vrienden aanmeldt, krijgt een zogenoemde groepskorting en betaalt 24,99 euro.

Bij Vandaag Inside werden de problemen bij Odido opnieuw aangestipt door cyberspecialist Dave Maasland. In het programma uitte hij kritiek op het advies van Odido na het grote datalek.

2:14 Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'

Rode vlaggen

Bij woordvoerder Mirjam de Witte van de Consumentenbond gaan de alarmbellen af. "Er is geen KvK-nummer te vinden op de website, er zijn geen uitgebreide algemene voorwaarden, en claimorganisaties doen niet aan het vooraf verrekenen van standaardkosten voor het verwerken van de claim", zegt zij tegen RTL Nieuws. Ook is het volgens haar veel te vroeg om nu al een schadeclaim te starten. Eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd.

Daarnaast staat er volgens haar onjuiste informatie op de site over het datalek. Zo wordt beweerd dat ook belhistorie en internetgebruik zijn buitgemaakt. Dat klopt niet. Bij het lek zijn wel namen, adressen, bankrekening- en paspoortnummers van klanten buitgemaakt.