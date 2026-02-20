Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'

Let op: nepwebsite lokt Odido-klanten met 'schadevergoeding'

Tech-nieuws

Vandaag, 10:08

Link gekopieerd

Na het datalek bij telecombedrijf Odido doemt een nieuwe dreiging op voor (oud-)klanten: een verdachte website die slachtoffers benadert met de belofte van een schadevergoeding. Volgens RTL Z krijgen gedupeerden mails met de vraag of zij getroffen zijn door het lek. Wie zich aanmeldt, zou recht hebben op een flink bedrag, zo wordt beloofd.

De website, met de naam odidoschadevergoeding.nl, zegt te helpen bij het indienen van een claim. Daarvoor moeten mensen eerst een formulier invullen met hun persoons-, adres- en klantgegevens. Vervolgens wordt een eenmalige betaling van 49,99 euro gevraagd. Wie zich met vijf vrienden aanmeldt, krijgt een zogenoemde groepskorting en betaalt 24,99 euro.

Bij Vandaag Inside werden de problemen bij Odido opnieuw aangestipt door cyberspecialist Dave Maasland. In het programma uitte hij kritiek op het advies van Odido na het grote datalek.

Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'
2:14

Dave Maasland over advies van Odido na groot datalek: 'Dat is niet voldoende!'

Rode vlaggen

Bij woordvoerder Mirjam de Witte van de Consumentenbond gaan de alarmbellen af. "Er is geen KvK-nummer te vinden op de website, er zijn geen uitgebreide algemene voorwaarden, en claimorganisaties doen niet aan het vooraf verrekenen van standaardkosten voor het verwerken van de claim", zegt zij tegen RTL Nieuws. Ook is het volgens haar veel te vroeg om nu al een schadeclaim te starten. Eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd.

Daarnaast staat er volgens haar onjuiste informatie op de site over het datalek. Zo wordt beweerd dat ook belhistorie en internetgebruik zijn buitgemaakt. Dat klopt niet. Bij het lek zijn wel namen, adressen, bankrekening- en paspoortnummers van klanten buitgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Na Odido-hack nam 77 procent geen actie, maar dit kan je gebeuren
Na Odido-hack nam 77 procent geen actie, maar dit kan je gebeuren
Meldpunt voor identiteitsfraude krijgt 245 meldingen na Odido-lek
Meldpunt voor identiteitsfraude krijgt 245 meldingen na Odido-lek
Al weg bij Odido, toch mail over datalek: wat is er aan de hand?
Al weg bij Odido, toch mail over datalek: wat is er aan de hand?
'Onrust na megadatalek: klanten keren Odido de rug toe'
'Onrust na megadatalek: klanten keren Odido de rug toe'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.