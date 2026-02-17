'Onrust na megadatalek: klanten keren Odido de rug toe'

Het grote datalek bij Odido zorgt voor onrust onder huidige klanten. Sinds bekend werd dat persoonsgegevens van 6,2 miljoen mensen op straat liggen door een cyberaanval, stappen opvallend veel internetgebruikers over naar een andere provider, dat meldt het AD. Ook zou het telecombedrijf gegevens van oud-klanten langer hebben bewaard dan afgesproken.

Overstapplatform Internetten.nl laat aan de krant weten dat bijna een kwart van alle recente overstappers bij Odido vandaan komt. Dat is drie keer zoveel als begin deze maand, toen nog 6,7 procent van de overstappers van deze provider kwam. Het gaat om honderden mensen, zegt ondernemer Ben Woldring tegen het AD. "Het is echt een megalek", aldus Woldring. "Het is niet niets, wat daar gebeurd is."

Op zustersite Bellen.com ziet hij geen duidelijke verschuiving. Mogelijk komt dat doordat veel mobiele klanten vastzitten aan meerjarige contracten. Internetabonnementen zijn vaker maandelijks opzegbaar, waardoor klanten sneller kunnen vertrekken.

De cyberaanval vond plaats in het weekend van 7 en 8 februari en werd donderdag door Odido bekendgemaakt. Criminelen kregen toegang tot ruim zes miljoen klantaccounts en konden onder meer namen, adressen en rekeningnummers inzien. Volgens het bedrijf zijn geen wachtwoorden, belgegevens of facturen gelekt. Het gaat om een van de grootste datalekken ooit in Nederland.

Gegevens langer bewaard dan afgesproken

Daar komt bij dat Odido persoonsgegevens van oud-klanten langer blijkt te hebben bewaard dan het zelf aangeeft. In het privacystatement staat dat gegevens maximaal twee jaar na het einde van een contract worden bewaard. Toch kregen mensen die vijf tot tien jaar geleden al overstapten een mail dat hun gegevens bij het lek zijn buitgemaakt, meldt het Financieele Dagblad dinsdag.

Odido heeft laten weten meer tijd nodig te hebben om uit te zoeken hoe dit kan en om hoeveel mensen het precies gaat.