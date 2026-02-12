Gegevens van miljoenen klanten van Odido gelekt bij cyberaanval

Door een cyberaanval bij telecomprovider Odido zijn persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts gelekt. Het gaat onder meer om naam, woonadres en bankrekeningnummer van klanten. Wachtwoorden en belgegevens zijn wel veilig. Odido zoekt nog uit om hoeveel mensen het precies gaat en heeft het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klanten die getroffen zijn krijgen zo snel mogelijk een mail van Odido. Maar omdat het een groot lek is kan dat tot wel 48 uur duren. Ook benadrukte het telecombedrijf, dat er geen wachtwoorden, belgegevens of factuurgegevens zijn buitgemaakt. Het is het zoveelste incident bij het telecombedrijf dat met deze nieuwe naam (eerder T-mobile en Tele2) feitelijk pas 2,5 jaar opereert in Nederland. Eerder werden klanten op de proef gesteld met veel storingen op het netwerk.

Eerder werd het bedrijf al meermaals geplaagd door grote storingen:

0:35 Duizenden meldingen om grote storing bij Odido

Hier moet je op letten

Ben je bang dat je gegevens zijn gestolen door cybercriminelen bij Odido? Volgens het bedrijf moet je de komende tijd zeer oplettend zijn. Zo kunnen criminelen zich voor gaan doen als de telecomprovider, de bank of andere organisaties. Daarom moet je de komende tijd goed opletten op vreemde sms-berichten, apps of e-mails. Verder moet je uitkijken voor nep-facturen. Het telecombedrijf verwacht dat er nepfacturen gestuurd kunnen gaan worden namens Odido. Het telecombedrijf raadt klanten aan via de website te checken op de persoonlijke Mijn Odido-omgeving of er openstaande facturen zijn.

Welke gegevens zijn er mogelijk gestolen?

Dat kan gaan om je volledige naam, je adres en woonplaats en mobiele nummer. Maar dat is nog niet alles. Criminelen hebben mogelijk ook je klantnummer, emailadres en IBAN kunnen inzien. Ook je geboortedatum en zelfs je identificatiegegevens zoals je paspoort- of rijbewijs nummer is mogelijk gestolen.

Inmiddels geen toegang meer

Odido benadrukt dat klanten nog steeds veilig kunnen bellen, internetten en tv-kijken. "Wij betreuren dit voorval enorm en zetten ons volledig in om de impact van dit incident te beperken en onze klanten van alle noodzakelijke ondersteuning te voorzien", schrijft de provider op zijn informatiepagina.

De cybercriminelen hebben inmiddels geen toegang meer tot het netwerk en Odido heeft externe experts ingeschakeld om extra beveiligingsmaatregelen te treffen.