Opnieuw storing bij Odido: waar heb je als klant recht op?

Opnieuw storing bij Odido: waar heb je als klant recht op?

Storing

Vandaag, 12:59

Woensdagochtend kampte telecomaanbieder Odido opnieuw met een storing. Tienduizenden klanten door het hele land konden geen verbinding maken met het mobiele netwerk. Dit jaar heeft de telecomprovider al meerdere keren te maken gehad met verstoringen bij internet en bellen. Maar waar heb je als klant recht op bij een storing?

Klanten worden pas gecompenseerd als ze langer dan 12 uur hinder ondervinden van een netwerkstoring op het mobiele of vaste netwerk van Odido. Dan heb je recht op de wettelijke compensatieregeling. Hoewel de storingen van een paar uurtjes als erg vervelend worden ervaren, kom je dus niet in aanmerking met vergoeding.

Als een netwerkstoring langer dan 12 uur duurde, krijg je vaak 1/30 deel van je maandelijkse abonnementskosten terug. Heb je tussen de 24 en 48 uur problemen gehad met je netwerk, dan krijg je 2/30 terug, bij 48 tot 72 uur 3/30, enzovoorts. Je krijgt minimaal 1 euro vergoed.

Frustratie

Op de website van Allestoringen.nl kwamen woensdagochtend tienduizenden meldingen binnen van de storing. De frustratie bij verschillende klanten is groot. Na eerdere storingen in mei, juni, juli, augustus, oktober en november, zijn dus ook in december opnieuw netwerkproblemen. Daarnaast vielen klanten eerder dit jaar over de compensatie van maximaal 2 euro.

