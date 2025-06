Odido is storingen nog niet de baas: derde in drie dagen tijd

Odido kampt dinsdag opnieuw met een storing. Het is de derde storing in drie dagen tijd. "We zien dat een aantal van onze klanten problemen ondervindt met mobiele data, bellen en sms-en op meerdere plekken in Nederland", meldt het bedrijf. "Excuses voor het ongemak." Bij Allestoringen.nl kwamen dinsdag op een piekmoment ruim vijfduizend meldingen binnen.

"Sinds vanmiddag ervaart een deel van onze klanten problemen op ons mobiele netwerk in het westen van Nederland. Hierdoor hebben zij in delen van Zeeland, rond Rotterdam en op plaatsen in Noord-Holland helaas minder tot geen bereik met als gevolg dat deze klanten niet kunnen bellen of toegang hebben tot mobiel internet. Uiteraard blijven alle nooddiensten bereikbaar", legt Odido uit aan Hart van Nederland.

Odido heeft aan Hart van Nederland bevestigd dat de storing het gevolg is van een kabelbreuk die is ontstaan tijdens graafwerkzaamheden in de buurt van Rotterdam: "We zijn momenteel dichtbij een oplossing en verwachten dat binnen afzienbare tijd alles weer werkt zoals klanten van Odido gewend zijn."

Tienduizenden meldingen

De afgelopen twee dagen waren er ook al problemen. Beide dagen stroomden bij de Allestoringen.nl tienduizenden meldingen binnen. "Zondagnacht en maandagmiddag kampte Odido enkele uren met een landelijke netwerkproblemen op vast internet. Dit kwamen door problemen met de DNS servers, die sinds maandagavond volledig verholpen zijn", meldt het bedrijf.

Hart van Nederland/ANP