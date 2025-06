Odido: problemen met internet, tv en bellen verholpen

Volgens Odido zijn de problemen met internet, tv kijken en bellen via een vaste telefoon verholpen. Hierover kwamen eerder op maandag tienduizenden meldingen binnen op storingssite Allestoringen.nl. De problemen speelden op verschillende plekken in Nederland. Zondagavond kampte de telecomaanbieder ook al met problemen. Toen kwamen bij Allestoringen.nl ruim 80.000 meldingen binnen. Op socialemediaplatform X klaagden mensen dat ze geen tv konden kijken door de storing of dat hun internetverbinding het niet deed.

ANP