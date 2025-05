Storing bij KPN: tienduizenden klanten konden niet bellen of internetten

KPN kampte zaterdagavond met een storing, waardoor veel mensenrond 20.00 uur geen mobiel bereik hadden, Klanten die mobiel bellen via KPN of gebruikmaken van het KPN-netwerk hadden er last van. Sommige mensen meldden op sociale media dat ze zelfs 112 niet kunnen bellen.

Op Allestoringen.nl zijn op het hoogtepunt om 20.00 uur meer dan 28.000 klachten binnengekomen van mensen die last hebben van de KPN-storing. Mensen in allerlei delen van het land hadden geen internet en konden niet bellen. Volgens het AD spelen de problemen ook bij Lebara, Youfone, Simyo en Budget Mobiel.

‘We ervaren momenteel een storing op ons mobiele netwerk. Onze excuses voor het ongemak. We zijn druk bezig met het oplossen ervan en hopen snel verbetering te brengen. Bedankt voor jullie geduld’, zegt KPN Webcare op X.

Rond 21.00 uur lijkt het aantal klachten sterk afgenomen. 'I nmiddels zou alles weer moeten werken.', zegt KPN op X. 'Je kan je toestel herstarten of kort in vliegtuigmodus zetten om opnieuw verbinding te maken met het netwerk, mocht je op dit moment nog steeds niet bereikbaar zijn. Excuses voor de onderbreking.'