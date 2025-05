Storing bij Odido raakt duizenden klanten

Odido heeft donderdag last gehad van een storing. Sommige klanten in met name Brabant en Limburg, konden daardoor niet bellen of internetten via hun mobiel of hadden langzamer internet.

Op de website allestoringen.nl waren sinds ongeveer 06.00 uur duizenden meldingen binnengekomen. "De problemen zijn bij ons bekend en we proberen het op te lossen", zei een woordvoerder eerder.

Rond 11.45 uur waren de problemen opgelost. "We hebben het probleem kunnen verhelpen en de activiteit op onze sites is terug. Klanten kunnen dus weer onverminderd gebruikmaken van ons mobiele netwerk", aldus de woordvoerder.

ANP