Odido-klanten in deze regio's krijgen geld terug na grote storing

Voor de tweede keer in korte tijd kampte telecombedrijf Odido afgelopen weekend met een landelijke storing op het mobiele netwerk. Daardoor konden klanten in heel Nederland slecht tot helemaal niet bellen, sms’en of internetten. Odido-klanten uit Noord-Holland en Rotterdam krijgen nu een vergoeding.

In die twee regio's duurde het probleem veel langer dan elders in het land: daar zaten mensen meer dan twaalf uur zonder stabiele verbinding. Odido heeft daarom besloten deze klanten financieel te compenseren. Wie daarvoor in aanmerking komt, ontvangt automatisch een e-mail met instructies om de vergoeding te regelen.

Vrijdag kampte Odido ook al met een grote storing. In de ochtend kwamen toen al duizenden meldingen binnen:

0:35 Duizenden meldingen om grote storing bij Odido

Waarom ging het zo vaak mis bij Odido?

De storing van afgelopen weekend kwam door een fout tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk van Odido. Daarbij viel de verbinding met belangrijke routers weg, waardoor het netwerk landelijk instabiel werd. Volgens Odido was de eerdere storing in juni, tijdens de NAVO-top, een ander verhaal: toen lag de fout bij een externe partij.

"Dit is niet de service die klanten van ons mogen verwachten", schrijft Odido in een toelichting op de storing. Het telecombedrijf werkt daarom nu aan verbeteringen in het netwerkbeheer en strengere afspraken met leveranciers.