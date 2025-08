Urenlange storing Odido toch niet overal opgelost, bellen en smsen nog steeds niet mogelijk

De storing bij telecombedrijf Odido is toch nog niet helemaal verholpen. Het bedrijf liet eerder na een urenlange storing weten dat de situatie opgelost was, maar dit blijkt niet het geval. In onder meer Noord-Holland en Rotterdam hebben klanten nog last van de storing.

"We werken eraan en we verwachten meer perspectief in de aankomende uren", laat een woordvoerder weten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door de storing zijn er problemen met mobiel bellen, sms'en en internet. De problemen worden veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan datacenters, waarbij bepaalde updates niet correct zijn doorgevoerd.

Odido heeft naar eigen zeggen ongeveer 7 miljoen mobiele klanten.