Opnieuw grote storing bij Odido, klanten klagen op sociale media

Telecombedrijf Odido heeft weer last van een grote storing. Op sociale media stromen de klachten binnen van klanten die geen netwerkverbinding hebben. Ook op Allestoringen.nl zijn al duizenden meldingen binnengekomen. Odido bevestigt de storing, al heeft het bedrijf geen idee waar het aan kan liggen.

Ook over de andere merken van het bedrijf, Ben en Simpel, doen mensen melding. Volgens de woordvoerder is de oorzaak van de storing nog onbekend, maar wordt er gewerkt aan een oplossing. Odido heeft naar eigen zeggen ongeveer 7 miljoen mobiele klanten.

Als we afgaan op de meldingen van Allestoringen.nl, is de storing rond 02.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag begonnen. Sinds dat moment zijn duizenden meldingen binnengekomen, met een piek rond 07.00 uur toen de teller op ruim 11.000 meldingen stond. De problemen lijken te spelen bij mobiel bellen en sms.

Beeld: Allestoringen.nl

Het telecombedrijf heeft de afgelopen weken vaker last gehad van storingen. Wat er nu precies aan de hand is, is vooralsnog onduidelijk.

Op X is veel ontevredenheid te zien:

Hulpdiensten laten op sociale media al weten dat noodnummers wel gewoon bereikbaar zijn, en dat de storing bij Odido ligt.