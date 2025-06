Grote storing bij Odido, problemen met mobiel internet en geen bereik

Telecomprovider Odido kampt opnieuw met een grote storing bij zijn mobiele diensten, nadat het bedrijf eerder op de dag nog had gemeld dat een storing op woensdagochtend was verholpen. Op de website Allestoringen.nl zijn tienduizenden meldingen binnengekomen over een tweede storing bij het bellen en mobiel internetten uit verschillende delen van het land.

Er waren eerder op de dag al problemen bij de systemen voor het mobiele netwerk. Op Allestoringen.nl waren er rond 10.00 uur bijna 4.000 meldingen binnengekomen. Rond 10.30 uur daalde het aantal meldingen weer. Odido liet rond 11.45 uur aan Hart van Nederland weten dat de storing was verholpen. Er zouden geen tekenen zijn van een cyberaanval.

Nieuwe storing

De meldingen op Allestorigen.nl stromen echter sinds 12.15 uur weer binnen van mensen die aangeven geen netwerk of bereik te hebben, en ook geen gebruik kunnen maken van mobiel internet. Om 12.45 uur lag het aantal meldingen rond de 60.000.

De storingen raken ook Odido-gebruikers die aanwezig zijn op en rondom de NAVO-top in Den Haag. Odido kampte onlangs op meerdere dagen ook al met verschillende problemen op zijn netwerk. Een woordvoerder van Odido was niet onmiddellijk bereikbaar voor vragen over de nieuwe storing.

Andere providers

Ook over KPN en VodafoneZiggo kwamen er storingsmeldingen iets na het middaguur. KPN zei dat er geen sprake is van een storing. VodafoneZiggo heeft eveneens geen storing. Doordat smartphones van Odido niet bereikbaar zijn kunnen gebruikers van andere providers ten onrechte denken dat er een storing bij hun eigen netwerk is.

Woordvoerders van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken verwijzen naar de providers en willen niet speculeren over een mogelijke oorzaak van de storing. "We staan in nauw contact met de providers", zegt een woordvoerder van Economische Zaken, die benadrukt dat dit bij elke storing het geval is.

Hart van Nederland/ANP