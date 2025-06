Storing Odido verholpen, bedrijf vermoedt geen cyberaanval

De grote storing bij telecomprovider Odido is verholpen. Dat meldt de provider. Op de website Allestoringen.nl kwamen woensdag tienduizenden meldingen binnen over een storing bij het bellen en mobiel internetten uit verschillende delen van het land. Het was de tweede storing op een dag.

Telecombedrijf Odido vermoedt ook bij de tweede grote storing bij zijn mobiele diensten geen cyberaanval. "We hebben tot nu toe geen reden om dat aan te nemen", laat een woordvoerder woensdagmiddag weten. Inmiddels is Odido alle klanten "op gecontroleerde wijze weer terug aan het plaatsen op het netwerk". De verwachting is dat alles in het komende uur weer bij alle klanten werkt, aldus de zegsman.

Tweede storing

Odido kampte in de ochtend al met problemen in de systemen die mobiele klanten toegang geven tot het internet. Daarvoor vond het bedrijf een oplossing, maar die oplossing zorgde vervolgens voor een "overload" van andere systemen. Op die manier ontstond de tweede storing, legt de woordvoerder uit.

Uiteindelijk lag het mobiele netwerk van Odido er enkele uren uit. Odido heeft volgens de zegsman nu "bypasses in de systemen" doorgevoerd. Daardoor zou alles geleidelijk weer moeten gaan werken.

Grote impact

De problemen bij Odido hadden grote impact. Op de website Allestoringen.nl kwamen tienduizenden storingsmeldingen binnen. Ook bij de Odido-dochtermerken Ben en Simpel werden problemen gemeld. De storingen raakten ook Odido-gebruikers die aanwezig zijn op en rondom de NAVO-top in Den Haag.

