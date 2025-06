Storing Odido lijkt opgelost: 'We blijven continu monitoren'

De storing bij telecombedrijf Odido is opgelost. "De oplossing die we hebben geïmplementeerd in ons mobiele netwerk is succesvol geweest. We hebben de problemen die ervoor zorgden dat sommige mensen nog niet konden verbinden, verholpen", laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten.

Waar heb je als consument eigenlijk recht op bij storingen? Je ziet het in bovenstaande uitlegvideo.

De situatie is momenteel stabiel, aldus de woordvoerder. "We blijven continu monitoren en doen onderzoek naar de oorzaak."

Twee storingen

Odido kampte woensdag met twee grote storingen. In de ochtend waren er al problemen in de systemen die mobiele klanten toegang geven tot het internet. Daarvoor vond het bedrijf een oplossing, maar die zorgde vervolgens voor een "overload" van andere systemen. Op die manier ontstond de tweede storing.

Het mobiele netwerk van Odido lag er enkele uren helemaal uit. Daarna begon het bedrijf met het herstellen van de netwerkverbinding, waardoor alles geleidelijk weer zou moeten gaan werken.

Het telecombedrijf heeft de afgelopen weken meerdere keren last gehad van storingen.